Taycan prekonal očakávania. No Porsche spôsobil problémy

07.10.2019, 15:00 | Ján Meľuch | © 2019 News and Media Holding

Nemecká automobilka nabehla na vlnu elektromobility úspešne. Jeden z konkurentov Tesly musí kvôli zvýšenému dopytu posilňovať výrobné kapacity.

Podobne ako ďalší prémioví výrobcovia, ani značka Porsche neunikla pred vlnou elektromobility. Zatiaľ sa ukazuje, že legendárny výrobca luxusných a športových automobilov trafil so svojim Taycanom presne do čierneho. Kvôli neobvyklému záujmu bude musieť automobilka zvyšovať produkčnú kapacitu, píše Zero hedge.

To, že o novinku v podobe modelu Taycan je záujem, potvrdzujú aj čísla.

