Kola s kávou? Tentoraz to vyjde, tvrdí Pepsi a Coca-Cola

02.01.2020, 11:00 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Aj po viacerých neúspechoch to skúšajú znova. Pepsi a Coca-Cola sa snažia ovládnuť zámorský trh nápojom, ktorý spája kolu a kávu. Tvrdia, že teraz prišiel ten správny čas.

V roku 2006 priniesla Coca-Cola na americký trh Coca-Cola Blak, kávovú verziu vlajkového produktu. Do dvoch rokov však produkt po nezáujme spotrebiteľov stiahli.

V nasledujúcich rokoch to skúšali na európskych trhoch s nápojmi Coca-Cola Plus Coffee a Coca-Cola With Coffee. V nich je viac kofeínu aj kávy ako v „Blak“ verzii.

Po úspechu v Austrálii, Taliansku, Španielsku a Poľsku sa koncern minulý rok rozhodol pre rozšírenie kávových nápojov na ďalších 25 medzinárodných trhov. Do Spojených štátov by sa podľa CNN mohol vrátiť budúci rok.

Pepsi CaféZdroj: Pepsi

Tretí pokus Pepsi

V novej dekáde sa však pokúša priniesť na domáci trh podobný produkt aj najväčší rival Pepsi. Kola s kávou bude dostupná

