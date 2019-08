Koniec ikonickej firmy? Staviteľovi Titanicu hrozí bankrot

06.08.2019, 12:38 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Zamestnanecké odbory chcú, aby firma bola znárodnená. Túto snahu podporuje aj Labouristická strana.

Ikonická firma z Belfastu Harland and Wolff, ktorá sa preslávila predovšetkým stavbou Titanicu, je na pokraji bankrotu.

Lodenica už 16 rokov nepostavila žiadnu loď a vážne finančné problémy jej nórskeho majiteľa ohrozujú posledné desiatky zamestnancov, ktorí v spoločnosti pôsobia.

Začiatkom 20. storočia bola lodenica pýchou námorníctva a zamestnávala cez 30-tisíc ľudí.

Britská vláda vymenovala správcu, ktorý bude dohliadať na reštrukturalizáciu spoločnosti. Tú bude vykonávať účtovná firma BDO, informuje na sociálnej sieti Twitter hovorca lodenice.

Firma, ktorej korene siahajú až do roku 1861, bojuje v poslednom období so silnou zahraničnou konkurenciou, píše spravodajský portál The Guardian.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť