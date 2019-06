Korporácie nie sú zlo. Sú nevyhnutné pre náš komfort a socializmus je naivnosť

Vlaňajší prieskum spoločnosti Gallup ukázal, že podiel 18- až 29-ročných Američanov, ktorí majú pozitívny názor na socializmus, sa drží na úrovni 51 percent. Na druhej strane, podiel tých, ktorí majú pozitívny názor na kapitalizmus, klesol od roku 2010 zo 68 na 45 percent.

Za obrodou socializmu stojí nespokojnosť. Noví socialisti opisujú stav spoločnosti ako tragédiu obrých rozmerov. Nerovnosť stúpa, mladí majú čoraz ťažší štart do života, moc sa koncentruje v rukách nadnárodných korporácií, prichádza globálna ekologická katastrofa. Kapitalizmus v ich očiach podľa mnohých merítok zlyhal a veľké korporácie – z Wall Streetu i Silicon Valley – predstavujú akýchsi zloduchov.

Do tohto toxického prostredia, keď sa tlačí na vyššie dane a prísnejšiu reguláciu či dokonca zlikvidovanie veľkých spoločností, prichádza kniha známeho amerického ekonóma Tylera Cowena pod názvom Big Business. Prezentuje ju ako „ľúbostný list americkému antihrdinovi“ a argumentuje, že firmy si zaslúžia viac lásky a menej nenávisti.

Tyler CowenZdroj: FEE

Po prvé, biznis stojí za väčšinou vecí, ktoré máme radi a konzumujeme ich. Bez podnikania by sme nemali lode, vlaky a autá, elektrické, osvetľovacie a vykurovacie zariadenia, väčšinu potravín a liekov na záchranu života, oblečenie pre naše deti, smartfóny, knihy či prístup k svetovej databáze informácií.

Po druhé, biznis nám umožňuje tešiť sa každý mesiac na mzdu a či chceme alebo nie, v práci sa väčšina z nás socializuje, nachádza priateľstvá či poriadok v živote. „Dve slová, ktoré bezprostredne vyplývajú z podnikania sú prosperita a príležitosť,“ tvrdí autor.

Tyler Cowen: Big Business. A Love Letter to an American Anti-Hero, St. Martin's Press, 272 s., 2019

Tyler Cowen je jeden z najznámejších amerických ekonómov. Pôsobí na George Mason University. Je autorom populárneho blogu Marginal Revolution a podcastu Conversations with Tyler. Týždenník The Economist ho pred niekoľkými rokmi vyhlásil za jedného z najvplyvnejších ekonómov dekády. V predošlých knihách sa venoval téme, ako sa lacne a chutne stravovať, ako sa mladým nechce podnikať, v knihe Stubborn Attachments opísal, čoho by sa ľudstvo malo držať: ekonomického rastu nielen cez HDP ale aj cez voľný čas.