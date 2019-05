Košický U.S. Steel dosiahol najhoršie výsledky za tri roky. Vtedy musel aj prepúšťať

03.05.2019, 15:30 | Lukáš Kvašňák | © 2019 News and Media Holding

Východoslovenská oceliareň U.S. Steel Košice má za sebou náročný prvý kvartál, keď zisk pred úrokmi a zdanením klesol na najnižšiu hodnotu za ostatné tri roky. Hlavným dôvodom je pokles cien ocele a v menšej miere aj vysoké ceny energií.

Efekt zhoršujúcej sa situácie na trhu s oceľou pocítili aj zamestnanci. Košická fabrika sa koncom apríla dohodla s odborármi na skrátení pracovného týždňa z piatich dní na štyri. Opatrenie je zatiaľ dočasné a platí iba v máji. Za deň, keď budú zamestnanci doma, dostanú 70 percent mzdy.

Z rastu spotreby ťažili importéri

Košická fabrika naplno pocítila dôsledky rastúcich dovozov ocele z tretích krajín do EÚ. Podľa údajov Európskej asociácie výrobcov ocele (Eurofer) v minulom roku síce dopyt po oceli na starom kontinente vzrástol o 2,6 percenta, no ťažili z neho predovšetkým importéri, keď rast dovozov stúpol medziročne o viac ako dvanásť percent. Naopak európski producenti dodali do krajín EÚ len o 0,6 percent viac ocele ako rok predtým.

Situácia sa začala zhoršovať v druhej polovici minulého roka pod vplyvom obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v tom čase rozhodla o zavedení 25-percentného cla na dovoz ocele do USA. To naštartovalo producentov z tretích krajín k tomu, aby presmerovali svoju produkciu do Európy.

Problémy prichádzajú z Číny

Obchodná vojna tvrdo doľahla aj na čínsku ekonomiku, keď sa rast HDP v druhej polovici uplynulého roku spomalil. Predaj osobných vozidiel v krajine vlani medziročne klesol prvýkrát

