Lietala aj do Bratislavy. Teraz spoločnosti Astra Airlines hrozí zánik

19.11.2019, 16:00 | Ján Blažej

Najneskôr do tohto piatku mali grécke regionálne aerolínie Astra Airlines zo Solúnu oznámiť veriteľom, ako vyriešia svoje dlžoby. Zatiaľ sa pokúšajú o finančnú reštrukturalizáciu po tom, ako jej bola pozastavená platnosť licencie. Spoločnosť prevádzkovala aj charterové lety do Bratislavy. Počas Vianoc a na Nový rok privážala aj gréckych dovolenkárov a školské výlety na Slovensko, do Rakúska a Česka.