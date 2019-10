Fond slovenského finančníka vstupuje na burzu v Prahe

17.10.2019, 14:06 | TASR

Fond Arca Capital aktuálne spravuje aktíva vo výške takmer 40 miliónov eur a na českom i slovenskom trhu pôsobí už 11 rokov.

Vstupom na Burzu cenných papierov Praha sa stal fond Arca Capital CEE verejne obchodovateľným investičným fondom kvalifikovaných investorov s objemom existujúcich emisií akcií fondu v počte 6 084 kusov. Podľa predsedu dozornej rady fondu Pavla Krúpu ide o úspešný krok a zvýšenie jeho prestíže.

V minulom roku dosiahol fond kvalifikovaných investorov zisk po zdanení vo výške 129 miliónov českých korún. V porovnaní s účtovným obdobím v roku predtým ide o zvýšenie zisku takmer o 128 percent. Istotu zhodnotenia fondu prináša investícia do pevných úročených nástrojov finančného trhu, ktoré predstavujú minimálne riziko.

Stabilný rastový potenciál fondu predstavujú aj private equity aktíva. Medzi takéto aktíva fondu aktuálne patrí napríklad Ondrášovka Holding, ktorá pod sebou združuje značky Ondrášovka a Korunní a má druhý najväčší podiel na trhu v segmente minerálnych vôd v Českej republike. Nadštandardné výnosy v desiatkach percent dosahuje fond vďaka investíciám do exkluzívnych príležitostí na kapitálových trhoch.

„Investujeme do akcií spoločností, ktorých hodnota je z určitého dôvodu podhodnotená, a je tu potenciál budúceho zhodnotenia. Vďaka khow-how vlastnou aktivitou iniciujeme nápravu spoločností k dosiahnutiu ich reálnej hodnoty,“ zdôrazňuje P. Krúpa. Príkladom takýchto projektov fondu je napríklad investícia do akcií spoločnosti 02 Česká republika, Unipetrol, Facebook a aktuálne do akcií cloudovej firmy Cloudera.

V spomenutých projektoch bolo dosiahnuté zhodnotenie fondu vo výške 30 až 50 percent. Regionálne zameranie investícií fondu je smerované na oblasť strednej a východnej Európy a USA.