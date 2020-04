Kto odíde skôr, dostane 18 platov. U. S. Steel urýchli prepúšťanie

16.04.2020, 18:36 | TASR

Niektorí zamestnanci U. S. Steel Košice môžu pri ukončení pracovného pomeru dohodou dostať jednorazovú mzdu do výšky 18-násobku priemernej mesačnej mzdy. Na dodatku ku kolektívnej zmluve sa dohodli vedenie spoločnosti a odborári, informoval hovorca košických oceliarní Ján Bača.

„Týka sa to najmä pracujúcich dôchodcov a zamestnancov, ktorí majú menej ako tri roky do dôchodku, alebo majú odpracovaných 35 a viac rokov v U. S. Steel Košice,“ spresnil s tým, že jednorazový benefit ponúka spoločnosť v rámci znižovania nákladov na pracovnú silu.

Ako dodal predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga, pri takomto spôsobe ukončenia pracovného pomeru má rozhodujúce slovo zamestnávateľ a benefit môže predstavovať jednorazovú mzdu vo výške 12 až 18-násobku priemernej mesačnej mzdy. Podľa neho sa s takýmto dobrovoľným odchodom ruší dané pracovné miesto.

„Keď sa má redukovať počet zamestnancov, nech je to aspoň takýmto slušným spôsobom,“ uviedol. Pri schvaľovaní dodatku opäť predĺžili platnosť kolektívnej zmluvy, a to do 30. júna. „Predĺžili sme ju v plnom znení, sú tam aj dôležité body o ochrane pred hromadným prepúšťaním,“ spresnil J. Varga.

Platnosť kolektívnej zmluvy mala pôvodne vypršať 31. marca. Jej platnosť vtedy predĺžili o 30 dní. Kolektívne vyjednávanie pokračuje. Košické oceliarne pripomínajú, že aj tento rok zároveň pokračujú s plánovaným prijímaním mladých technikov, študentov stredných škôl a univerzít, s ktorými dlhodobo spolupracujú.

„Mladšia generácia technikov je zárukou pre priemysel a riešenie výziev, ktorým priemysel čelí v rýchle sa meniacej spoločnosti. Naša spoločnosť dlhodobo podporuje technické vzdelávanie,” povedal prezident U. S. Steel Košice James Bruno.

Oceliarne v zmysle opatrenia zameraného na znižovanie nákladov oznámili redukovanie počtu zamestnancov v U. S. Steel Košice a v jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 do konca roku 2021. Znižovanie pracovných pozícií z dôvodu nepriaznivej situácie na európskom trhu s oceľou ohlásili vlani v lete.

„V minulom roku odišlo z našej spoločnosti dohodou 1 400 zamestnancov a vzhľadom na aktuálnu situáciu musíme tento proces urýchliť,“ vysvetlil J. Bača. Varga spresnil, že k negatívnemu vývoju na trhu s oceľou v súčasnosti pribudla aj pandémia nového koronavírusu.