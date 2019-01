Kým Ford a Jaguar ohlasovali prepúšťanie, na Slovensku oznámili automobilky ďalšie rekordy

10.01.2019, 18:02 | Lukáš Kvašňák | © 2019 News and Media Holding

Na prvý pohľad to môže vyzerať ako dva odlišné svety. Kým vo štvrtok v Bratislave štvorica slovenských automobilových závodov prezentovala ďalší rekord v počte vyrobených vozidiel, v rovnakom čase dvojica automobiliek Ford a Jaguar Land Rover oznámili prepúšťanie tisícov zamestnancov v Európe.

Najprv prišiel americký Ford, ohlásiac reštrukturalizáciu svojich aktivít na starom kontinente, v rámci ktorých prídu o prácu tisícky zamestnancov. V hre je aj zatvorenie niektorého zo závodov. A to ešte Ford nezarátal do svojich plánov možnosť tvrdého odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, čo by mohlo ohroziť dvojicu motorární na Britských ostrovoch.

Podobné dôvody

O pár hodín neskôr britsko-indická automobilka Jaguar Land Rover (JLR) potvrdila informácie, podľa ktorých príde o prácu 4,5 tisíca zamestnancov. Väčšina z nich má byť na manažérskej úrovni v Spojenom kráľovstve. Slovenského závodu v Nitre sa tieto škrty podľa vyjadrení zástupcov slovenskej dcéry nedotknú. JLR pritom už vlani prepustil na Ostrovoch 1 500 ľudí.

Dôvody oboch automobiliek sú v podstate podobné. Ide o dôsledky obchodnej vojny medzi USA, Čínou a EÚ, ako aj neistota spôsobená brexitom. V prípade Fordu je problémom aj starnúce portfólio produktov v podobe minivanov, o ktoré vzhľadom na popularitu SUV nie je záujem. JLR zase trápi prepad dopytu v Číne, keďže tamojší trh s osobnými vozidlami vlani klesol prvýkrát za viac ako dvadsaťpäť rokov.

Paralelný svet

Na Slovensku akoby fungoval paralelný svet. Štvorica

