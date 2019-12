Lákavého slovenského lídra európskeho biznisu s obalmi na vajcia kúpili Česi

16.12.2019, 07:30 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Slovensko nemá veľa podnikov, ktoré by velili vo svojich brandžiach európskemu trhu. No dunajskostredský Europack, ktorého viacerí tamojší podnikatelia založili hneď po zmene režimu, to dokázal. Je najväčším európskym výrobcom plastových obalov na vajcia. Teraz ale jeho vlastníci zhodnocujú svoje skoro 30-ročné snaženie. Podnik so 170 zamestnancami i s ročnými tržbami na úrovni zhruba 25-tich miliónov eur predali novému vlastníkovi.