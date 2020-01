Letisku Košice sa darilo, počet cestujúcich rastie

20.01.2020, 14:56 | TASR

Bránami letiska Košice prešlo v minulom roku 558 064 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o tri percentá, respektíve o 16 038 cestujúcich. Letisku sa tak podarilo prekročiť hranicu pol milióna pasažierov tretíkrát v histórii a druhýkrát za sebou.

Na pravidelných linkách sa prepravilo 370 583 cestujúcich, charterové lety využilo 184 742 pasažierov a lety všeobecného letectva 2739 cestujúcich.

„Prevádzkové výsledky letiska Košice potvrdzujú, že počet cestujúcich rastie už niekoľko rokov za sebou a letisko Košice sa stalo letiskom prvej voľby pre obyvateľov v našej spádovej oblasti,“ informovalo v pondelok vedenie letiska.

Pozastavili aj zrušili linky

Rok 2019 bol pritom na letisku vo východoslovenskej metropole mimoriadne turbulentný. V januári České aerolínie zrušili linku do Bratislavy. V marci boli celosvetovo uzemnené lietadlá Boeing 737 Max, ktoré síce do Košíc nikdy nelietali, ale malo to na letisko dôsledky v ďalších mesiacoch.

V septembri Turkish Airlines pozastavili linku do Istanbulu a následne Ryanair zrušil linku Košice – Southend, ktorú spustil v apríli. V októbri začal opätovne lietať Eurowings na svoje hlavné letisko Düsseldorf.

Najžiadanejšou pravidelnou destináciou bol v roku 2019 Londýn Luton nasledovaný Viedňou, Prahou, Varšavou, Londýnom Southend, Instanbulom, Düsseldorfom a Mníchovom.

Charterom sa darilo

Celoročné charterové lety boli pre Košice historicky najúspešnejšie s medziročným nárastom 9 percent. Dôležitým faktorom bolo aj predĺženie letnej charterovej sezóny, takže dovolenkári mohli z Košíc lietať k moru už od polovice apríla až do konca októbra.

Celoročne charterové lety využilo 33 percent z celkového počtu cestujúcich. Išlo nielen o dovolenkové lety k moru, ale populárne jarné či jesenné pútnické zájazdy do Tel Avivu, ako aj lety s hokejovými tímami a fanúšikmi, ktorí prileteli do Košíc na hokejové majstrovstvá sveta. Najžiadanejšími destináciami boli Antalya (75 441 cestujúcich), Burgas (28 018) a Rodos (15 432).

„Rok 2019 bol veľmi náročný pre celý letecký priemysel a uzemnenie lietadiel typu Boeing 737 Max malo vplyv aj na letisko Košice. Napriek všetkým negatívam, ktoré rok 2019 priniesol, sme boli schopní rásť a z hľadiska počtu vybavených cestujúcich ide o druhý najlepší rok v histórii letiska,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Michael Tmej.

Rok 2020 začalo letisko Košice s ponukou piatich celoročných pravidelných destinácií - Viedeň, Praha, Varšava, Londýn Luton a Düsseldorf. Cestujúcim tak umožňuje odletieť do viac ako 300 destinácií po celom svete s jediným prestupom prostredníctvom svojich partnerov Austrian Airlines, České Aerolínie, LOT Poľské Aerolínie, Eurowings, Wizz Air a Ryanair. Ryanair od 1. apríla 2020 začne trikrát týždenne prevádzkovať priame letecké spojenie Košice - Londýn Stansted.