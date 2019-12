Levický Camfil preberie výroby filtrov od nemeckých i švédskych sestier

17.12.2019, 19:55 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Švédsky výrobca vzduchových filtrov Camfil chce po troch rokoch znova rozširovať svoju levickú produkčnú základňu. Investor čo prišiel na Slovensko pred tuctom rokov si levické prevádzky rozšíril z necelých desať na dvanásť tisíc metrov štvorcových už koncom roku 2016. No budúci rok chce svoje levické plochy posunúť už na skoro 18 tisíc metrov štvorcových. Pridať chce nielen výrobné priestory ale rovnako si chce v Leviciach vybudovať aj nový veľký sklad.

K rozšíreniu levickej výroby vzduchových filtrov pritom príde aj vďaka tomu, že švédska matka tam presunie ich výroby z iných svojich závodov v Nemecku i vo Švédsku.



Závod s dôverou matky

K transféru výroby filtrov z Nemecka i Švédska príde aj vďaka spokojnosti s doterajšou výkonnosťou i kvalitou tunajšieho závodu, uvádza vo svojom vlastnom investičnom projekte levická dcéra Camfilu, ktorá sa už aj doteraz prepracovala k dosť dobrým finančným výsledkom. Veď za vlaňajší rok slovenský Camfil posunul svoje tržby už na 33 miliónov eur a aj jeho zisk sa vyšplhal až na vyše štyri a pol milióna eur. Na čistý profit tak premenil až sedminu svojich tržieb.

K výrobe aj širšia logistika

Kvalitu levickej dcéry potvrdzuje zasa to, že od prvého rozšírenia už neprodukuje iba filtre pre ventilácie v priemyselných halách či kancelárskych centrách ale vyrába už aj filtre do prostredí čo vyžadujú ešte čistejší vzduch. Ide o filtre do automobilov či do farmaceutických a potravinárskych fabrík.

Podľa konateľa levického Camfilu Imricha Mészárosa pritom jeho firma teraz nebude investovať iba do nových výrobných priestorov ale postaví si aj nové skladovacie priestory. "Sklady musíme rozširovať lebo matka od nás chce aby sme sa stali jej centrálnym logistickým uzlom pre celý región strednej a východnej Európy," hovorí konateľ.



Iba nové levické haly budú pritom investora stáť až zhruba štyri milióny eur. Koľko budú stáť technológie zatiaľ I.Mészáros skonkretizovať nevie.

Zdroj: Foto - Maňo Štrauch

Nových zamestnancov bude napriek dosť rozsiahlym investíciám firma ale potrebovať len asi 20. Nové výrobné i logistické prevádzky budú totiž značne automatizované. Dnes pritom levický Camfil zamestnáva celkovo 240 ľudí.

Firma sídli vo veľkom levickom priemyselnom parku Géňa.

Mimo švédskych špecialistov na filtre tam je aj výrobňa zubných pást britského GlaxoSmithKline, nemecké ZF sa tam venuje strojárstvu no sú tam aj ďalší škandinávski investori: výrobca drevených obalov Nefab i producent cukríkov Cloetta.



Materský Camfil začal pritom vyrábať filtre už pred vyše pol storočím. Dnes má dohromady vyše štyri tisícky zamestnancov.