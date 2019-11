Lietadlá Boeing 737 MAX si ešte počkajú na zemi

10.11.2019, 18:00 | TASR

Americké letecké spoločnosti Southwest Airlines a American Airlines Group opäť predĺžili termín návratu lietadiel Boeing 737 MAX do prevádzky. Aerolínie zrušili lety týchto strojov až do začiatku marca. To už bude takmer 1 rok od pádu lietadla Ethiopian Airlines, ktorý viedol k uzemneniu týchto strojov.