Lufthansa uzemní 150 lietadiel. Najhoršie nás ešte len čaká, tvrdia šéfovia aerolínií

04.03.2020, 18:39 | TASR

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v stredu oznámila, že uzemní 150 lietadiel pre epidémiu koronavírusu. Potvrdila tak informácie, ktoré médiám poskytli nemenované zdroje.

„Naše plány dynamicky upravujeme tak, aby odrážali mimoriadne okolnosti,“ uviedol hovorca spoločnosti Lufthansa.

Šéfovia európskych leteckých spoločností v utorok na konferencii v Bruseli varovali, že letecký priemysel má to najhoršie ešte len pred sebou a škody spôsobené koronavírusom budú stúpať.

Vyzvali preto na zmiernenie letiskových predpisov, na základe ktorých letecké spoločnosti môžu stratiť ziskové pristávacie a štartovacie sloty, ak zrušia lety na dlhšie obdobie.

Vedúci predstavitelia európskych aerolínií však zároveň predpovedali, že dopyt po cestovaní by sa v nasledujúcich týždňoch mohol stabilizovať. Do leta by sa podľa nich mal vrátiť na „normálnu“ úroveň.

Aerolínie na celom svete pozastavili lety alebo upravovali služby v reakcii na prepuknutie koronavírusu, ktorý sa už rozšíril z Číny do 77 ďalších krajín a teritórií po celom svete.

Koronavírus sa objavil koncom minulého roka v stredočínskom meste Wu-chan a minulý týždeň sa začal rýchlo šíriť v Európe aj po celom svete. Najnovšie tak pribúda viac nových prípadov mimo Číny ako v tejto ázijskej krajine.

Taliansko doteraz zaznamenalo najväčšie ohnisko nákazy v Európe. Po zastavení letov do Číny tak práve kríza na severe Talianska viedla letecké spoločnosti k uzemneniu letov na krátke vzdialenosti. V rámci Európy to najtvrdšie zasiahlo nemeckú Lufthansu, ktorá zastavila približne štvrtinu (25 percent) letov.