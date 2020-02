Lunterovci: Vysoké zadlženie je daňou za rast

04.02.2020, 09:00 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Banskobystrická firma vyrábajúca tofu a sójové nátierky si prešla náročným obdobím. Po dlhoročnej stagnácii došlo v spoločnosti k zásadnému obratu. Súrodenci Juraj a Jakub Lunter, deklarujú, že nabrali druhý dych a práve rok 2020 má byť prelomovým. S TRENDOM sa rozprávali o tom, aké novinky pripravujú aj o tom, ako sa firmu snažia vytiahnuť z letargie.

V rozhovore sa dočítate: V čom bude tohtoročná expanzia spočívať

Ako sa darí gastro prevádzkam v Banskej Bystrici a Bratislave

Čo ich podnikanie s rodinou naučilo

Či plánujú rozširovať portfólio produktov

Ako hodnotíte uplynulý rok z hospodárskeho hľadiska?

Juraj Lunter: Z hľadiska rastu pozitívne. Podarilo sa nám narásť o 17,7 percenta na obrate a vstúpiť na nové trhy. Zároveň sme kompletne vymenili manažment a pripravili sme firmu na najbližšie dva roky, počas ktorých by sme chceli výrazne narásť. Vo veľkom sme investovali do automatizácie výroby a zlepšili sme, dá sa povedať, fungovanie celej firmy.

V čom bude tohtoročná expanzia spočívať?

Juraj L.: Chceme vstúpiť na nové trhy. V roku 2020 by sme mali byť už v devätnástich krajinách. Prvýkrát sa dostaneme do Škandinávie, Veľkej Británie a Talianska. Zároveň by sme chceli byť viditeľnejší na trhoch V4-ky, obhájiť pozíciu lídra v Česku a na Slovensku. To si už bude žiadať aj značné investície do marketingu.

Radikálne ste vymenili manažment firmy. Ako tento krok zatiaľ hodnotíte?

Juraj L.: V spolupráci s externým poradcom sa nám podarilo nájsť ľudí, ktorí priniesli do firmy dynamiku. Keď si pozriete výsledky za posledné štyri roky, začala spoločnosť po období významného rastu stagnovať. Stratili sme dynamiku.

Čím to bolo spôsobené?

