Malí akcionári Slovnaftu žalujú vytesnenie. Prišli na dieru v zákone

19.12.2019, 07:00 | Ivan Haluza

Malí spoluvlastníci bratislavskej rafinérie Slovnaft, z ktorých mnohí v nej boli ešte od čias kupónovej privatizácie, už nemajú 1,3 percenta jej akcií. Majoritný vlastník podniku - maďarský MOL v stredu dokončil ich vytesňovanie a už drží všetky akcie Slovnaftu.

Centrálny depozitár cenných papierov malým akcionárom posiela v týchto dňoch zmenové výpisy o prepísaní ich bývalých akcií, pričom dostanú odplatu vo výške 85 eur za akciu. Tým to ale celé pre nich ani pre MOL nekončí. Drobní akcionári sa chystajú vytesnenie zažalovať. Upozorňovali na to už od konca leta, keď ho MOL ešte iba pripravoval, no teraz už vedia, ako vlastne môže ich žaloba uspieť.

Údajná diera v zákone

Novozaložené občianske združenie Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft prostredníctvom svojej advokátskej kancelárie Vivid Legal ide vytesnenie spochybniť tým, že podľa nich bol protizákonný už krok MOL-u, ktorý samotnému vytesneniu predchádzal.

Išlo o vyhlásenie dobrovoľnej ponuky na vykúpenie akcií Slovnaftu v jari tohto roku. Jej prednostné vyhlásenie súčasný zákon o cenných papieroch MOL-u dokonca sám nariaďuje. Konkrétne žiada, aby pred vytesnením akcionár, ktorý drží aspoň 95 percent akcií cieľovej firmy, vyhlásil na jej akcie buď dobrovoľnú alebo povinnú ponuku.

