Maratón krachov aerolínií sa nekončí. Pokračuje v Taliansku a Turecku

12.02.2020, 18:30 | Ján Meľuch

V Taliansku ukončila svoju činnosť druhá najväčšia letecká spoločnosť Air Italy. Tej nepomohlo ani silné strategické partnerstvo s Qatar Airways. Zaraďuje sa tak na dlhý zoznam spoločností, ktoré v posledných mesiacoch ukončili svoju činnosť. Krach ohlásila aj turecká letecká spoločnosť AtlasGlobal.

Taliansko má problém. Koniec operácií ohlásila druhá najväčšia letecká spoločnosť v krajine. Air Italy mala pritom charterovo počas letnej sezóny spojiť aj Bratislavu so sicílskym Palermom. Z plánov nakoniec zíde.

Air Italy, ktorú má vo vlastníctve Qatar Airways a spoločnosť Alisarda, v utorok ohlásila svoju likvidáciu. Jej lety budú do 25. februára vykonávať iné spoločnosti. Ku cti dopravcovi z mesta Olbia na Sardínii slúži to, že ide o riadenú likvidáciu, teda cestujúcim, ktorí si kúpili letenky na termíny po 25. februári, budú peniaze vrátené. Nehrozí tak scenár, že svojich klientov nechá v zahraničí podobne, ako to predviedol vlani na jeseň britský Thomas Cook.

Krach po taliansky

Air Italy, kedysi známa aj pod menom Meridiana, vlastnila 12 lietadiel a

