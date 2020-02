Martinský Volkswagen sa rozbehol. Je v hre o ďalšie projekty

24.02.2020, 17:43 | Radovan Žuffa

Po získaní významného projektu a investície do elektromobility by martinský závod Volkswagenu mohol byť v hre o ďalšie projekty. Podľa informácií TRENDU sa v súčasnosti pracuje na ďalších troch, ktoré by sa potenciálne mali vyrábať v Martine.