Martinský Volkswagen zrejme masívnejšie redukcie nečakajú

Najnovšie informácie, ktoré dostal TREND z prostredia subdodávateľov závodu naznačujú, že dcéra Volkswagenu v Martine, ktorá zamestnáva viac ako osemsto ľudí, by mohla do roku 2021 pristúpiť k výrazným výrobným obmedzeniam. Spoločnosť Volkswagen Slovakia to odmieta a v Martine vidí potenciál.