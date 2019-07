McDonald's rieši konflikt. Nová pobočka ohrozuje európsku históriu

30.07.2019, 09:41 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Terme di Caracalla boli v treťom storočí nášho letopočtu jedny z najväčších verejných kúpeľov v Ríme. Ide o turisticky obľúbenú pamiatku, ktorá patrí pod UNESCO. Kúsok od tohto miesta sa najznámejší reťazec s rýchlym občerstvením rozhodol postaviť novú pobočku, voči čomu sa mesto ohradilo.

Rímska starostka Virginia Raggi vyzvala americkú spoločnosť, aby výstavbu zastavila. Novú pobočku reštaurácie, ktorá má vyrásť na súkromnom záhradnom pozemku medzi starovekými kúpeľmi a Aurelianovou hradbou, schválila miestna rada dotyčnej mestskej časti bez vedomia starostky. Tá sa o projekte dozvedela až z médií.

V. Raggi chce zrušiť projekt a upozorňuje, že treba prehodnotiť všetky riziká, ktoré by nový McDonald's v meste mohol spôsobiť na historicky citlivom mieste, píše portál The Local.

Drahé súdne spory

Nová pobočka McDonaldu by mala mať 800 štvorcových metrov a ponúknuť okolo 250 miest na sedenie vonku a vnútri. Fast-foodový reťazec podotýka, že v Ríme tak vytvorí 60 nových pracovných miest. Podľa talianskych médií sa McDonald's tiež pokúsi otvoriť novú pobočku aj neďaleko Panteónu.

Mestá sa často zdráhajú zakročiť proti konaniu spoločnosti a zabrániť im v plánoch, a to aj v historických oblastiach, obávajúc sa drahých súdnych procesov, do ktorých by takéto konanie vyústilo.

V Ríme sa nachádza už niekoľko desiatok pobočiek reťazca. Z hľadiska počtu reštaurácií je Taliansko štvrtým najväčším európskym trhom, v roku 2018 tam americký gigant prevádzkoval alebo poskytol licenciu na prevádzkovanie 578 pobočkám. Jedinými európskymi krajinami, v ktorých je viac pobočiek, sú Nemecko (1 489), Francúzsko (1 463) a Veľká Británia (1 292).

Veľký bordel

Predajne rýchleho občerstvenia často obviňujú z toho, že

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť