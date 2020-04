McDonald’s rozširuje donášku jedla a dáva ju zadarmo

07.04.2020, 08:32 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Fastfoody musia mať prevádzky zavreté. Spoločnosti preto naplno využívajú alternatívne spôsoby, ako jedlo k zákazníkom dostať. Donáška je počas korona karantény ešte populárnejšia.

Keďže McDonald’s rešpektuje nariadenia vlády, do vnútra prevádzok sa hladní Slováci nedostanú. Služba McDrive však stále funguje v 24 prevádzkach, a to v čase od 6.00 do 20.00.

Kompromisom, pri ktorom ostane koza celá aj vlk sýty, je tiež možnosť objednať si jedlo bez vstupu do prevádzky. McDonald’s to umožňuje v reštaurácii na Námestí SNP, v nákupnom centre Bory Mall a v Košiciach pri plavárni na ulici Protifašistických bojovníkov.

Pre tých, ktorí si radšej počkajú doma, funguje donášková služba McDelivery, pričom doručenie je zadarmo. Ku reštauráciám ponúkajúcim rozvoz na Prievozskej, Budatínskej, Račianskej ulici, v Auparku, Avione a na Námestí SNP pribudla tá v Lamači. Možno si objednať medzi 10.30 a 19.45. Partnerskou kuriérskou spoločnosťou pre McDonald’s je Wolt.

Burger King začal s donáškou

Na prelome marca a apríla sa ku kráľovi fastfoodu na Slovensku pridal v donáške až domov kráľ doslovný. Burger King v spolupráci s Boltom a Woltom sprístupnil túto službu v prevádzkach v bratislavskom Auparku a Avione.

Vybrané menu si môžu zákazníci objednať v dosahu do ôsmich kilometrov z uvedených reštaurácií každý deň v čase od 10.00 do 20.00. V súčasnosti má Burger King prevádzky tiež v nákupnom centre Bory Mall a v košickom Auparku. Plánuje byť aj v Prešove v projekte Eperia Shopping Mall, kde vybuduje prvú pobočku typu Drive Thru.

Prišiel Bolt Food

Spoločnosť Wolt zaviedla bezkontaktné doručenie, v rámci ktorého doručujú všetci partnerskí kuriéri jedlo automaticky len k dverám alebo k vstupu do domu, podľa preferencií konkrétneho zákazníka. Stačí mať len aplikáciu aktualizovanú na najnovšiu verziu.

„Reštaurácie sme poprosili, aby

