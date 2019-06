Fiľo chce rozbehnúť sieť rybích fastfoodov v štýle nemeckého Nordsee

26.06.2019 | Ivan Haluza

Podnikateľ Milan Fiľo z Horehronia, ktorý sa dostal do veľké biznisu cez privatizáciu ružomberských papierní, kúpil košického spracovateľa rýb Ryba Košice pre svoj mäsový holding Tauris len pred troma rokmi. Potom, čo ho musel oddlžiť aj modernizovať, sa mu košický podnik zosunul do strát. No dnes s ním má aj nové rozvojové plány.