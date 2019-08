MOL ide vytesniť malých akcionárov Slovnaftu. Za akú cenu? To určí až posudok

14.08.2019, 14:30 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Tak ako TREND spolu s drobnými akcionári bratislavskej rafinérie Slovnaft predpokladal, jej 98,7-percentný vlastník, ktorým je maďarský rafinérsko-plynárenský koncern MOL, ide pristúpiť k ich vynútenému vytesňovaniu. Dnes MOL potvrdil, že využije tento zákonný inštrument, ktorý svetový biznis pozná pod termínom squeeze-out a slovenská legislatíva ho označuje ako právo výkupu. V jej zmysle naň má právo každý vysoko majoritný vlastník firmy, ak v nej drží aspoň 95 percent akcií.

„Skupina MOL dnes uverejnila svoje rozhodnutie uplatniť si právo výkupu akcií spoločnosti Slovnaft. Cieľom spoločnosti MOL je zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru Slovnaftu, a tým tiež zjednodušiť správu a riadenie spoločnosti,“ informoval dnes MOL.

Cenu určí posudok

Koncern k vynútenému výkupu akcií rafinérie pristupuje po tom, čo svojou nedávnou dobrovoľnou ponukou zaujal iba menšiu časť jej drobných akcionárov. V rámci ponuky, ktorá bežala v priebehu mája až júla, získal navyše iba 0,16-percentný balík akcii Slovnaftu. Jeho podiel v nej sa tak zvýšil z 98,56 na 98,72 percenta.

MOL zároveň informuje, že reálne uplatnenie jeho nového výkupu podlieha ešte súhlasu Národnej banky Slovenska (NBS). Ak ho odobrí, cena výkupu vzíde až z následného znaleckého posudku.

Práve od ceny bude závisieť, ako sa k vytesneniu postavia drobní akcionári. Vykupovať sa síce bude iba malý jeden a štvrť percentný balík Slovnaftu, no nakoľko je to veľká i úspešná firma, jeho cena je dosť vysoká. Ak by sa akcie vykupovali za 84 eur, ktoré bol za ne ochotný MOL vyplácať v nedávnej dobrovoľnej ponuke, tak cena celého vytesňovania sa vyšplhá

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť