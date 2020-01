Mondieu láka Dubaj na čokoládu. Musí však zmeniť meno

30.01.2020, 11:00 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Sieť kaviarní Mondieu otvorila prvú prevádzku v roku 2013. Vtedy išlo o jeden z prvých moderných kaviarenských konceptov v centre. Začali s kávou, bagetami a plnenými palacinkami. Klinec po hlavičke trafili až čokoládou. Prešli si redizajnom z božskej kaviarne na francúzske art deco a po novom expandovali aj na arabský trh. TREND sa rozprával s Katarínou Filipovou (Operations Director) a Martinom Zlejším (Brand Director).

Kto je cieľovkou Mondieu?

K. Filipová: Je to jednoznačne ženský koncept. Chodia k nám veľmi rady. S nimi prichádzajú aj muži a deti.

Ako prišiel nápad s Čoko Šanel, ktorá značku reprezentuje dnes?

M. Zlejší: Inšpirovali sme sa Francúzskom, jeho kultúrou, art deco štýlom. Komunikácia stojí na slovných hračkách. Snaží sa o to, aby sa ženy s hláškami, názormi či faktami stotožnili a privlastnili si ich, aby ich považovali za svoje. Čoko Šanel je tak trochu ich ženským ja.

Aký kľúč mala expanzia? Prečo sú prevádzky v takej tesnej blízkosti?

K. Filipová: Je to preto, že vidíme potenciál u zákazníkov, no v konečnom dôsledku to boli spontánne situácie, ktoré nás k tomu viedli. Každý podnik je iný, každý má svoju atmosféru, ktorá vyplýva najmä z miesta, kde sa nachádza.

M. Zlejší: Na začiatku si nerobíte plány na päť rokov, lebo neviete, ako to ustojíte. Myslím si, že nikomu by nenapadlo, že budú na jednej ulici štyri prevádzky tej istej značky. Jednoznačne to vyplynulo z potenciálu a záujmu zákazníkov o tento gastrokoncept.

V čom sa jednotlivé prevádzky líšia?

K. Filipová: Keď si sadnete na Laurinskú 7, chodí tam hlavne veľa študentov, vysokoškolákov. V Mondieu Laboratoire je napríklad veľmi veľa turistov a vo Franchisé No. 1 sú väčšinou Bratislavčania a veková skupina 35+, ale nie je to pravidlo. Každý si nájde to svoje.

Zvažujete ísť aj do nákupných centier?

K. Filipová: Áno. Momentálne máme prevádzky v OC Bory Mall aj v Prahe vo Westfield Chodov, no plánujeme mať aj prevádzku na

