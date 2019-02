Nábytok Ikea na stránkach Amazonu. Zatiaľ fikcia, čoskoro možno realita

13.02.2019, 17:00 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Švédska Ikea by sa chcela stať súčasťou online obchodnej platformy, cez ktorú by ponúkala svoj nábytok v konkurencii ďalších značiek. V súčasnosti dolaďuje detaily testovacieho predaja na webovej stránke typu Alibaba či Amazon.

Snaha o rozšírenie obchodného modelu nábytkárskeho gigantu je súčasťou transformácie jeho biznisu. Jednou z noviniek, ktorú firma začína onedlho testovať, je tiež prenájom nábytku.

„Existuje množstvo príležitostí medzi našou firemnou webstránkou a veľkými globálnymi platformami. Myslím si, že je veľmi zaujímavé ich preskúmať,“ konštatuje v rozhovore pre denník Financial Times výkonný šéf materskej spoločnosti Inter Ikea Group Torbjörn Lööf. Ako vhodný príklad obchodnej platformy uvádza nemecký web Zalando orientovaný na ponuku módy a textilu.

Ikea zatiaľ nevedie rozhovory so žiadnym z konkurentov, no ak by vznikla obchodná platforma pre nábytkársky sortiment, rada by bola jej súčasťou. T. Lööf v tejto súvislosti poukázal na čínsky web Tmall, ktorý funguje na princípe „obchod v obchode“ a jeho koncept sa podobá na virtuálne obchodné centrum.

Zámer vyskúšať predaj svojich produktov aj cez iné než vlastné internetové stránky komunikovala Ikea pred dvoma rokmi. Testovanie sa malo začať v minulom roku, firma sa však zatiaľ k nemu nedopracovala.

Transformácia gigantu

Zakrátko Ikea spustí pilotný projekt

