Najsilnejšie slovenské alkoholy sa sťahujú do vynovenej kultúrnej pamiatky

09.08.2019, 09:59 | Ivan Haluza

Podtatranskej rodine Semaňákovcov sa s ich kežmarským producentom čajovo-bylinných likérov Tatratea – podnikom Karloff – darí ako ešte nikdy. Za posledné štyri roky sa ich ročné tržby zdvojnásobili na minuloročných takmer desať miliónov eur. A vlani i predvlani so svojimi Tatranskými čajmi, ktoré vyrábajú až do stupňovitosti 72 percent, zarobili po viac ako milióne eur. Aj vďaka tomu sa mohli pustiť do svojej najväčšej investície.