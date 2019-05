Najstaršia cestovka na svete bojuje o prežitie

24.05.2019, 17:00 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Britský turistický operátor Thomas Cook hasí existenčné finančné problémy. Najstaršia cestovka na svete, ktorej vznik sa datuje do roku 1841, sa prepadla do rekordnej straty a dusia ju vysoké dlhy. Jej akcie za ostatný rok stratili zhruba osemdesiat percent hodnoty a banka Citigroup ich nedávno označila za bezcenné. Pred štartom letnej dovolenkovej sezóny nie je isté, či sa dožije jej konca.

Cestovka Thomas Cook už v 19. storočí vozila bohatých Britov na okružné plavby po Stredomorí a brala ich na výlety k egyptským pyramídam. Za necelé dve storočia sa z nej stal popredný hráč v segmente zájazdov s tržbami okolo deväť miliárd libier. Za rok obslúži zhruba dvadsať miliónov zákazníkov, o ktorých sa stará 22-tisíc zamestnancov v šestnástich krajinách.

Zhoršujúcu sa finančnú kondíciu firmy podčiarkli nelichotivé výsledky za prvý polrok finančného roka, ktoré zverejnila koncom mája. Manažment reportoval stratu jeden a pol miliardy libier. Výrazný podiel na nej mal odpis hodnoty akvizície MyTravel. Dlh spoločnosti narástol na 1,2 miliardy libier.



Zájazdy už nie sú v kurze

Tradiční touroperátori sú pod tlakom silnej online konkurencie, napríklad portálov On the Beach či Airbnb. Musia sa tiež vysporiadať so všeobecným poklesom dopytu po zájazdoch. „Zákazníci si nechcú objednať len dovolenku online, ale aj izbu alebo miesto pri bazéne ešte skôr než vycestujú,“ cituje denník Financial Times Švajčiara Petra Fankhausera, ktorý šéfuje cestovke Thomas Cook.

Spoločnosť dosiaľ predala len niečo viac ako polovicu tohtoročných letných zájazdov, rezervácie klesli medziročne o 12 percent, uvádza britský denník The Guardian. Môže za to aj pretrvávajúca neistota ohľadne brexitu. „Mnohí zákazníci zo Spojeného kráľovstva bezpochyby odkladajú plánovanie letných dovoleniek na neskôr,“ tvrdí P. Fankhauser.

K oslabeniu biznisu Thomasa Cooka prispelo vlaňajšie mimoriadne horúce leto v Európe, pre ktoré sa viacerí klienti rozhodli nikam necestovať a tráviť dovolenku doma. Mnohých odradili tiež vysoké ceny ubytovania na Kanárskych ostrovoch, píše denník Hospodářské noviny.

Peter Fankhauser - šéf cestovky Thomas CookZdroj: Thomas Cook Group

Nepriaznivý vývoj podnikania sa snaží

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť