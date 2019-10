Najväčšia kampaň značky RESERVED

Značka RESERVED, ktorá je vlajkovou loďou spoločnosti LPP, bola založená roku 1998. Z jedného obchodíka v poľskom mestečku Gdynia sa za viac ako 20 rokov svojej existencie rozšírila na sieť 464 predajní v 23 krajinách sveta s rozlohou 616 tis. m2.

02.10.2019, 13:00 | We Know How

Z Poľska, kde je jednou z najväčších módnych značiek, sa značka RESERVED postupne rozširovala nielen do ďalších východoeurópskych krajín, ale aj krajín blízkeho východu a postupne dobíjala aj západoeurópske krajiny. V súčasnosti obchody RESERVED nájdete aj v takých mestách ako Moskva, Berlín, Mníchov, Frankfurt, Helsinky a od roku 2017 aj na Oxford Street v Londýne. Vstupom na britský trh sa značka definitívne posunula na globálnu úroveň. Už neprehliadnuteľná úvodná kampaň, ktorej tvárou bola Kate Moss, miláčik britskej fashion scény, naznačila ašpirácie značky stať sa zaujímavým hráčom vo fashion priemysle. V nasledujúcom roku sa značke podarilo nadviazať úspešnú spoluprácu s britským vydaním časopisu Vogue. V decembri 2018 spoločnosť priniesla špeciálnu vianočno-novoročnú kolekciu „Curated by British Vogue for Reserved, vytvorenú priamo redaktormi tohto výnimočného časopisu. Jednalo sa pritom o vôbec prvú takúto spoluprácu v 100 ročnej histórii tohto časopisu! Zdroj: RESERVED Týmito krokmi sa RESERVED blíži ku svojmu cieľu stať sa globálnou značkou. Pre zabezpečenie celosvetového dosahu si do svojich kampaní vyberá ikony fashion priemyslu. Po spoluprácach s Kate Moss, Cindy Crawford, Adwoa Aboah a Irina Shayk sa tvárou tohtoročnej kampane pre jeseň a zimu 2019/20 stala hviezda súčasnej pop kultúry, kráľovná sociálnych médií a top modelka - Kendall Jenner. Nosným prvkom celej kampane je video, v ktorom sa Kendall premieňa na ženské hviezdy najznámejších filmov, k čomu ju inšpirujú kolekcie RESERVED na jeseň a zimu. Móda v kolekciách zosobňuje zábavu, ale aj hru a umožňuje hlavnej postave – predstaviteľke Gen Z štýlu - vyjadriť jej fantázie a túžby. Zdroj: RESERVED Video vystihuje podstatu celej kolekcie a filozofiu samotnej značky – kombinovateľnosť, kreativitu a odvahu uchopiť trendy vlastným spôsobom a vytvoriť si tak jedinečný a osobitý štýl. Scenáristom, režisérom a choreografom "Ciao Kendall!" je Gordon Von Steiner. Spolupracoval medzi inými aj so značkami ako Prada, Gucci alebo americký Vogue a bol tvorcom predchádzajúcich RESERVED filmov ako #ILoveYouCindy alebo #IcanBoogie. Za vzhľad Kendall v novej kampani RESERVED je zodpovedný Jacob K, stylista módnych show Versace, spolupracovník časopisov ako W a Dazed.

Najnovšiu kampaň RESERVED si môžete pozrieť tu: Značka RESERVED je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odevných značiek v regióne strednej a východnej Európy. Vytvára kolekcie podľa najnovších trendov z prehliadkových mól. To všetko s východoeurópskym nádychom. Od roku 2001 sú obchody značky RESERVED prítomné aj na Slovensku. V súčasnosti má 18 predajní s rozlohou takmer 19 tis. m2, pričom otvorenie ďalšej v priestoroch OC VIVO! Bratislava je naplánované na 7.11.2019. Zároveň je naplánované rozšírenie prevádzky v AVION Bratislava až na 2000 m2. Značka kontinuálne investuje do rozvoja technológií. V roku 2015 spustila na Slovensku online predaj, tohto roku zaviedla službu objednania tovaru na prevádzkach a postupne zavádza do svojich predajní systém vysokofrekvenčnej identifikácie tovaru - RFID. Zdroj: RESERVED RESERVED bola od svojho vzniku definovaná ako fast fashion značka. Aj napriek tomu je ochrana a zachovanie životného prostredia pre budúce generácie prioritou nielen značky samotnej, ale aj celej spoločnosti LPP. Postupnými krokmi sa snaží obmedziť environmentálne zaťaženie, preto sa napríklad v kolekciách RESERVED nestretnete s prírodnými kožušinami, rozširuje sa línia ECO AWARE, ktorá je vyrobená z eco-friendly materiálov. Tovar zasielaný zákazníkom pri online predaji je balený v krabiciach z recyklovaného papiera. Zákazníkom je k dispozícii Premium kolekcia, vyrobená z kvalitných materiálov, ponúkajúca možnosť zaobstarať si nadčasové kúsky, ktoré vydržia v šatníku dlhšie ako jednu sezónu.

Kolekcie RESERVED nájdete na www.reserved.com Zdroj: RESERVED Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné