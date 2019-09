NBS odobrila vytesnenie malých akcionárov Slovnaftu. Tí ho aj tak zažalujú

09.09.2019, 17:00 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Národná banka Slovenska schválila maďarskej spoločnosti MOL, že všetky akcie jej bratislavskej rafinérie Slovnaft, ktoré ešte vlastnia jej malí spoluvlastníci, môže vykúpiť za cenu 85 eur za akciu. „Cena bola určená v súlade s právnymi predpismi a odsúhlasená spolu s podmienkami realizácie výkupu Národnou bankou Slovenska. Celkové protiplnenie za akcie už spoločnosť MOL zložila v banke,“ informoval v pondelok tlačovou správou vyše 98,7-percentný akcionár rafinérie MOL.

Ide pritom o poriadne veľký balík peňazí. Za 1,28-percentný balík akcií rafinérie, ktoré sú v rukách jej malých akcionárov, maďarský koncern bude musieť uhradiť podľa prepočtov TRENDU zhruba 24,8 milióna eur. Zároveň to však neznamená aj to, že všetci vytesňovaní akcionári skáču od radosti, práve naopak.

Z kritiky bude žaloba

Iba o euro nižšiu cenu akcií Slovnaftu, za ktorú ich v priateľskej dobrovoľnej ponuke kupoval MOL v priebehu mája až júla, vtedy minoritní akcionári označili za úplne nedostatočnú. Legislatívne je pritom vytesňovanie ošetrené tak, že po odobrení zo strany NBS môže prebehnúť a akcie prechádzajú na dominantného vlastníka automaticky. Malí akcionári ho však ešte spätne stále môžu zažalovať a tak sa domáhať ďalšieho doplatku ceny. A práve to sa teraz stane aj v prípade Slovnaftu.

„Žalobu voči vytesňovaniu určite podáme. To je úplne jasné, lebo cena 85 eur je pre nás výsmechom,“ informovali TREND členovia nedávno založeného nového občianskeho združenia Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft s tým, že žalobu podajú hneď potom, čo si preštudujú všetky podklady, na základe ktorých bola stanovená cena vytesnenia i na základe ktorých ju odobrovala NBS. „Bude to nadlho, no bude to celé veľmi zaujímavé,“ dodali drobní spoluvlastníci rafinérie.

Uviedli, že v zmysle toho, ako vysoké je vlastné imanie

