Nestlé nasadá na ekologickú vlnu, vyvinulo nové papierové obaly

03.07.2019, 10:49 | TASR

Švajčiarsky potravinársky koncern Nestlé vyvinul nové papierové obaly pre svoje tyčinky značky YES!. Najväčší svetový výrobca potravín dúfa, že ich postupne rozšíri na ďalšie cukrárenské výrobky. Chcel by, aby do roku 2025 boli všetky jeho obaly buď recyklovateľné alebo opätovne použiteľné.