Nissan už vyšetruje aj americká komisia SEC

28.01.2019, 09:40 | TASR

Japonská automobilka Nissan Motor v pondelok oznámila, že spolupracuje s vyšetrovateľmi americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) po tom, ako sa v médiách objavili správy, že SEC preveruje odmeny, ktoré Nissan vyplatil vedúcim pracovníkom.

Japonská prokuratúra vlani 19. novembra zatkla predsedu predstavenstva automobilky Nissan Carlosa Ghosna a obvinila ho, spolu so spoločnosťou Nissan, že v hláseniach o jeho príjmoch neuviedli ich skutočnú výšku a „podhodnotili“ ju.

Okrem toho samotný Nissan obvinil C. Ghosna, že straty z osobných investícií sa údajne snažil preniesť do účtovných kníh automobilky. C. Ghosn všetky obvinenia poprel. Podľa nemenovaných zdrojov z USA komisia skúma, či japonská automobilka vykonávala adekvátne kontroly, aby zabránila nesprávnym platbám.

Hovorca Nissanu potvrdil, že sa na automobilku obrátil americký regulačný úrad, ale ďalšie podrobnosti neposkytol.