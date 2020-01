Vyše 4-tisíc pracovných miest a dve továrne. Automobilka Nissan plánuje veľké škrty

29.01.2020, 19:00 | TASR

Japonská automobilka Nissan Motor zruší najmenej 4 300 z celkového počtu približne 139-tisíc pracovných miest, prevažne v manažmente v centrálach v Spojených štátoch a v Európe. Natrvalo sa chystá tiež zatvoriť dve továrne. Tvrdia to štyri zdroje, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters. Škrty sa dotknú aj reklamných a marketingových rozpočtov.

Druhý najväčší výrobca áut v Japonsku bojuje s nečakaným poklesom predaja a čelí dopadom kauzy okolo svojho bývalého šéfa Carlosa Ghosna. „Situácia je hrozivá. Je to buď, alebo,“ povedal agentúre Reuters zdroj blízky vyššiemu manažmentu Nissanu.

Za C. Ghosna sa Nissan pustil do celosvetovej expanzie, pridal nové modely, masívne vstupoval na trhy v Indii, Rusku, Juhoafrickej republike a v juhovýchodnej Ázii. Výrazne tiež investoval do propagácie a marketingu. V súčasnej dobe ale mnohé nové modely nedosahujú predajných cieľov. Jokohamské vedenie firmy odhaduje, že až 40 percent jej globálnej výrobnej kapacity sa nevyužíva vôbec, alebo nedostatočne.

Časť vedenia sa obáva, že Nissan, ktorý tvorí alianciu s francúzskym Renaultom a japonskou automobilkou Mitsubishi, v poslednom štvrťroku 2019 zaznamená ďalšiu stratu. A že by v strate mohlo podnikanie automobilky skončiť aj za celý finančný rok, ktorý sa uzavrie na konci marca.

Reštrukturalizačný plán oznámil Nissan oficiálne vlani v júli. Vtedy uviedol, že do roku 2023 prepustí takmer desatinu pracovnej sily a zníži celosvetovú výrobu svojich áut o desať percent. Vtedy firma oznámila, že v 14 továrňach zruší po jednej výrobnej linke.

Ghosn bol v novembri 2018 v Japonsku zadržaný a postupne obvinený z viacerých trestných činov, okrem iného z toho, že nepriznal všetky príjmy a že zneužil firemné peniaze. Neskôr bol prepustený na kauciu s tým, že nesmie opustiť Japonsko. Pred koncom minulého roka ale utiekol do Libanonu, kde je doteraz. Obvinenia vznesené proti svojej osobe odmieta a tvrdí, že jeho zatknutie je výsledkom komplotu niektorých jeho bývalých kolegov.