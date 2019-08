Nový biznis model automobiliek? Technológie si hľadajú medzi startupmi

23.08.2019, 13:03 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Keď si neviete poradiť sami, nechajte to spraviť niekoho, kto sa tomu rozumie. Tak by sa dala definovať najnovšia spolupráca nemeckej automobilovej značky Porsche, ktorá zainvestovala do izraelského startupu TriEye.