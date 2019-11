Nový slovenský fond hľadá začínajúce inovačné projekty. Chce do nich vložiť státisíce eur

12.11.2019, 14:16 | Radovan Žuffa | TASR

Nová spolupráca trenčianskej investičnej spoločnosti Vision Ventures a slovenského Priemyselného inovačného klastra (IIC) dostala zrejmejšie kontúry.

Podľa najnovších vyjadrení spolumajiteľa spoločnosti Vision Ventures Tomáša Béla, je jeho spoločnosť pripravená investovať do startupov finančné prostriedky vo výške dvesto- až osemstotisíc eur na projekt. A to až do roku 2025. Spoločníkom v spoločnosti, ktorá vznikla v auguste tohto roka je aj Gabriel Horváth.

Vision Ventures spravuje rizikový investičný fond Vision Ventures Growth I so zameraním na počiatočné investície na Slovensku. Hlavným investorom fondu je Národný rozvojový fond II., ktorý je pod správou spoločnosti Slovak Investment Holding.

Investície sa budú týkať projektov z oblastí digitalizácie slovenského priemyslu, Priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti, smart city, mobility a umelej inteligencie. „Investícia je v zmysle investície

