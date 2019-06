Obrat v megafúzii. Koncern FCA stiahol svoju ponuku

06.06.2019, 10:24 | TASR

Nadnárodný koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) stiahol svoju ponuku na fúziu s francúzskou automobilkou Renault. Dôvodom bola požiadavka vlády v Paríži, ktorú obvinil zo zasahovania do dohody o zlúčení oboch firiem a vytvorení tretej najväčšej automobilky na svete.

Zdroj blízky francúzskej automobilke povedal, že FCA sa stiahol po tom, ako sa Francúzsko snažilo odložiť rozhodnutie o dohode, aby získalo podporu Nissanu, japonského aliančného partnera Renaultu. Francúzski vládni predstavitelia tlačili na Nissan, aby túto fúziu podporil. Nissan povedal, že sa zdrží hlasovania.

Francúzska vláda, ktorá vlastní 15-percentný podiel v spoločnosti Renault, tlačila aj na FCA a požadovala záruky, že Francúzsko nestratí pracovné miesta, a tiež vyplatenie dividend akcionárom spoločnosti Renault vrátane vlády. Uviedli to zdroje oboznámené s rozhovormi. FCA v pôvodnom návrhu neponúkol akcionárom Renault žiadne špeciálne dividendy.

Fiat vo svojom vyhlásení skonštatoval, že vo Francúzsku v súčasnosti neexistujú také politické podmienky, aby toto zlúčenie úspešne pokračovalo. Renault v samostatnom vyhlásení oznámil, že jeho predstavenstvo „nie je schopné prijať rozhodnutie, pretože zástupcovia francúzskeho štátu požiadali o odloženie hlasovania na neskôr".

Obe spoločnosti pritom investorom povedali, že fúzia zníži prevádzkové náklady a investície o 5 miliárd eur ročne. FCA by vďaka nej získal prístup k špičkovej technológii elektrického pohonu Renaultu, a splnil by tak normy pre automobily s nulovými emisiami. Renault by mal zase podiel na lukratívnom trhu taliansko-amerického koncernu FCA s Jeepmi a úžitkovými vozidlami RAM.

Náhle ukončenie

Zatiaľ nie je jasné, čo teraz obe spoločnosti urobia, aby zvládli veľké náklady na rozsiahle technologické a regulačné zmeny. FCA bez úspechu už rokoval aj s francúzskou skupinou PSA Group, v ktorej má vláda v Paríži tiež svoj podiel.

K náhlemu ukončeniu rozhovorov o fúzii došlo v stredu po polnoci, keďže francúzska vláda, ktorá je vďaka 15-percentnému podielu najväčším akcionárom Renaultu, si určila svoje podmienky vrátane zachovania 20-ročného spojenia s Renaultom a Nissanom.

Podľa zdroja z francúzskej vlády práve na poslednom bode sa fúzia zadrhl". Nissan síce naznačil, že by sa zdržal hlasovania, ak by k nemu došlo v stredu večer. Vláda v Paríži však požiadala o "viac času" a odklad hlasovania na budúci týždeň, aby mohla využiť plánovanú návštevu ministra hospodárstva Bruna Le Maireho 7. júna v Japonsku na rozhovory s Nissanom.

Na rokovaniach vo Francúzsku sa dosiahol pokrok a predbežná dohoda. Šéf FCA John Elkann vedel, že spolupráca v rámci aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi bola kľúčovou podmienkou a že podpora Nissanu je dôležitá, pripomenul zdroj.

Nissan však naznačil, že úplná fúzia Renaultu a FCA by výrazne zmenila štruktúru jeho aliancie s Renaultom a žiadal zásadné preskúmanie ich vzťahu. Po kolapse rozhovorov o fúzii budú obe spoločnosti čeliť množstvu problémov. Akcie spoločnosti Nissan a Mitsubishi vo štvrtok na začiatku obchodovania v Tokiu klesli.