Obria investícia Volkswagenu v Emdene nemusí ukončiť elektromobilitu v Bratislave

03.09.2019, 17:30 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Investícia vo výške jednej miliardy eur, ktorú prednedávnom avizoval koncern Volkswagen smerovať do nemeckej výroby v Emdene, nemusí znamenať neúspech slovenskej pobočky v Bratislave. Koncern potrebuje značne elektrifikovať portfólio modelov. Nateraz ich výrobu zadal dvom podnikom. Definitívne rozhodnutie o tom, ktorý nový model by sa mohol v ďalších rokoch vyrábať aj na Slovensku, by malo padnúť už koncom novembra.