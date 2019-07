Obrúčka za telo migranta. Hrobár vracia mŕtvym ich mená

23.07.2019, 18:56 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

V telefóne má fotky mŕtvol. Robí prácu, ktorej sa iní štítia a má mnoho nepriateľov. Vie však, že keď ju neurobí on, neurobí ju už nikto. Martin Zamora vlastní pohrebný ústav a je jedným z mála ľudí, ktorí pochovávajú migrantov. Zároveň ich pomáha identifikovať a repatriovať do vlasti.

Keď M. Zamorovi v roku 1998 prišli na stôl telá šestnástich migrantov, myslel si, že objavil nový biznis. Keď rodina zistí, že má ich príbuzného, určite bude chcieť zaplatiť repatriáciu a možno aj čosi navyše. Neskôr pochopil, že na takejto práci sa zarobiť nedá.

Netušil, ako s identifikáciou začať, no bol odhodlaný. Vo vrecku jednej z mŕtvol našiel premočený papierik s telefónnym číslom. Pokúšal sa ho vysušiť, aby ho mohol rozlúštiť. Bolo to španielske číslo. Zavolal naň v pevnom presvedčení, že sa na druhej strane ozve príbuzný alebo priateľ nebožtíka.

Hlas v telefóne mu však povedal, že netuší vôbec nič o migrantoch a o nikom, kto by sa chystal do Európy. Napriek tomu ho M. Zamora vyzval, aby zavolal späť, keď si jedného dňa spomenie. Myslel totiž na to, že dotyčný mohol byť vystrašený.

