Oravec nahrávku o uplácaní nespochybňuje – pomenoval už aj Žigovho vybavovača

27.11.2019, 21:14 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Jeden z lídrov nedávnych farmárskych protestov František Oravec sa dnes zverejnenú nahrávku o uplácaní ľudí blízkych súčasnému ministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi nesnaží spochybňovať. „To poradenstvo, čo sme si zaplatili na získanie eurofondov na našu vodnú elektráreň, sa v zásade ani žiadne nedialo. Otvorene poviem, že to bol len taký sofistikovaný úplatok,“ povedal pre TREND F. Oravec.

Ide pritom o skoro 400-tisícovú platbu za poradenské služby pri získaní eurofondovej podpory na výstavbu malej vodnej elektrárne pri východoslovenskej obci Gýňov. Nahrávku so slovami F. Oravca, že takúto sumu zaplatili Žigovmu človekovi za to, že neoficiálne vybaví dotáciu 2,5 milióna eur, pritom dnes poskytli médiám predstavitelia skupiny ESIN, ktorá je s týmto farmárom už dlhšie v sporoch o pôdu a aj ona samotná je vyšetrovaná za možný subvenčný podvod lebo údajne chcela čerpať agrodotácie aj na polia, ktoré jej nepatrila.

Žigov biely kôň

Elektráreň pritom postavila firma Aqua energy Gyňov a predmetnú subvenciu na ňu získala na jar roku 2011.

To, že F. Oravec takto otvorene hovorí o tomto uplácaní cez poradenské služby až teraz - po zverejnení nahrávky - on sám osvetľuje tým, že posledné roky bol plne vyťažený práve spormi s ESIN-om. A dodáva, že donedávna si ani nemyslel, že by slovenské orgány činné v trestnom konaní vôbec riešili nejaký korupčný prípad, v ktorom je zaangažovaní dlhoročný minister formátu Petra Žigu.

„Veď ja som o to, že tá naša platba bola iba sofistikovaným úplatkom vypovedal už pred dvoma rokmi aj na Národnej kriminálnej agentúre no jej vyšetrovatelia ma odrádzali, že z trestného oznámenia smerovaného na ministra aj tak nič nebude. Mal som kopec svojich starostí a tak som to nechal tak,“ pokračuje F. Oravec s tým, že teraz už môže byť v spoločnosti iná atmosféra, a tak hovorí o tomto prípade aj na verejnosti.

Konkretizuje, že za poradenské služby Aqua energy Gyňov platila konkrétne košickej firme

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť