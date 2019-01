Most-Híd legalizáciou páleníc potvrdil, že politici vedia byť scestní až nebezpeční

29.01.2019, 15:00 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Názor | V nedeľu prišlo v obci Vieska nad Žitavou neďaleko Zlatých Moraviec k ťažkému zraneniu troch mužov pri výbuchu ich nelegálnej pálenice. Na prvý pohľad to vyzerá ako tragédia, ktorú si jeden úradník a dvaja stavbári s chuťou na vlastný alkohol spôsobili sami. No v skutočnosti takéto prípady, keď končia v nemocnici bežní ľudia a nie kšeftári s nezdaneným alkoholom, môžu pribúdať aj z iných dôvodov.

Naši politici často namiesto zásadných problémov v školstve, zdravotníctve či vymožiteľnosti práva riešia úplne a zbytočné veci. Ukázala to práve táto tragická nehoda. Reč je o letnej ofenzíve koaličnej strany Most-Híd za opätovnú legalizáciu domáceho pálenia alkoholu od roku 2019.

Poslanci strany budú zrejme argumentovať, že oni domáce pálenie ovocia z vlastných záhrad zlegalizovali len pre certifikované pálenice od renomovaných dodávateľov, no pragmatický pohľad na vec je úplne iný. Opätovným pootvorením dvierok pre donedávna úplný zákaz domáceho pálenia, totiž Most-Híd otvoril Pandorinu skrinku.

„Individuálne“ pozvánky pre každého

Koaličná strana zmenu v lete obhajovala tým, že Slováci doma ovocie tak či tak pália a oni im to akurát umožnia robiť legálne. Čo je to však za riešenie, aby sme legalizovali niečo len preto, že to nevieme ustrážiť? Správnejšie by bolo strážiť zákaz lepšie.

Na druhej strane, legalizácia domáceho pálenia alkoholu k nemu priláka aj mnoho nových

