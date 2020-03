Padol rekord. Vírus donútil aerolínie uskutočniť najdlhší linkový let

Všetci cestujúci tam však musia zo stroja vystúpiť a prejsť americkou pohraničnou kontrolou, aby mohli absolvovať ďalšiu časť cesty. To však u cestujúcich na palube za terajších podmienok nešlo.

Rekordne dlhá cesta bola priamym dôsledkom nedávno vyhláseného zákazu vstupu pre Európanov do Spojených štátov. Za normálnych okolností má totiž lietadlo na tejto trase medzipristátie v Los Angeles.

Let TN064 preto vyrazil v nedeľu o 3:00 miestneho času z hlavného mesta Tahiti Papeete a v 6:30 SEČ v rovnaký deň dorazil do Paríža. Stroj bol vo vzduchu necelých 16 hodín. Jednalo sa tiež o najdlhší domáci let, pretože Tahiti je súčasťou Francúzskej Polynézie, ktorá je francúzskym zámorským územím.