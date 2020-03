Pandémia ďalej ničí letecký priemysel. Niektorí to dokážu využiť vo svoj prospech

18.03.2020, 08:30 | Ján Meľuch | © 2020 News and Media Holding

Pandémia koronavírusu, ktorá postihla bezmála každú krajinu sveta, si žiada zo dňa na deň vyššiu daň. Doplácajú na ňu prakticky všetky spoločnosti, ktoré podnikajú vo výrobe a v službách. Pred strachom z koronavírusu sa ľudia rozhodli ostať doma a menej cestovať. A práve to sa stalo kameňom úrazu leteckého priemyslu.

Viacerí ekonómovia už leteckému biznisu predpovedali ťažké časy. Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov IATA minulý týždeň vyčíslila predbežné straty v leteckom priemysle. Môžu prekročiť až sto miliárd dolárov. Koho koronavírus zasiahne najviac? Adeptov je viacero.

Aerolínie na pokraji krachu

Letecké spoločnosti to mali nahnuté už minulý rok. Mnoho ich zaniklo, no tie silné, ktoré prežili, môžu byť na rade teraz. Súčasných leteckých dopravcov neteší už ani nízka cena leteckých palív v dôsledku krízy.

Vlani ich zabíjali poplatky a vyššie ceny za vyprodukované emisie, v súčasnosti je to pandémia. Vôľa verejnosti cestovať je silná, no schladiť ju dokáže strach z neznámeho. Aj preto sa rapídne znížený dopyt stane klincom do rakvy ďalších leteckých spoločností.

Šnúru krachov pre tento rok aj kvôli koronavírusu odštartovala

