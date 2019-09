Penta sa chce deliť o nemocnice. Vieme, kde si pre ne hľadá spoluvlastníka

Slováci sa vo vlastnej krajine môžu liečiť aj v nemocniciach, ktoré spoluvlastní americká či západoeurópska nemocničná sieť, patriaca k najväčším na svete. Popri tom, ako sa do slovenského zdravotníctva musí akýkoľvek súkromný kapitál už dlhšie iba preboxovávať, je to skôr utopistická predstava. Reálne sa to však môže stať, pretože, ako sa zdá, padá jedno veľké tabu.