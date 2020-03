Peugeot v Trnave váha s otvorením závodu. Cez víkend zostane zavretý

27.03.2020, 10:31 | Radovan Žuffa | © 2020 News and Media Holding

Opatrenia, ktoré automobilka v Trnave prijala v súvislosti so šírením ochorenia novým koronavírusom budú podľa jej vyjadrení na sociálnej sieti pokračovať aj cez najbližší víkend. O ďalšom postupe a vývoji sa majú zamestnanci infomovať na zriadenej linke až v priebehu piatka (27. marca).

Podľa očakávaní francúzsky výrobca pokračuje v uzatvorení fabriky a nie je vylúčené, že produkciu odstaví aj na dlhšie obdobie. K predĺženiu odstávky postupne pristupujú viaceré závody po celej Európe, nakoľko mnohé trpia výpadkami v predaji vozidiel a stále sa zhoršujúcim stavom nákazy na kontinente.

Novinky sa dozvedia telefonicky

O najnovšom vývoji sa majú zamestnanci automobilky PSA Slovakia v Trnave nateraz informovať na telefónnej linke či sociálnych sieťach, kde ich priebežne automobilka spolu s odborármi informujú.

Automobilka pozastavila výrobu spoločne s inými podnikmi skupiny PSA po celej Európe. Slovenský výrobný závod zostal zavretý od minulého štvrtka. Francúzsky koncern minulý týždeň uviedol, že do 27. marca by mali byť pozastavené výroby vo všetkých európskych závodoch. „Predseda predstavenstva a členovia krízového štábu sa rozhodli uzavrieť všetky produkčné závody,“ uviedla spoločnosť.

Pôvodne plánovali na týždeň

Slovenský podnik v Trnave by pozastavil produkciu spoločne so závodom Luton v Anglicku medzi poslednými. „V trnavskej automobilke pristúpime z uvedených dôvodov k zastaveniu produkcie vo štvrtok ráno o šiestej hodine ráno a opätovný rozbeh výroby je naplánovaný na piatok 27.marca. V samotnej trnavskej automobilke zatiaľ potvrdený prípad nákazy vírusom nemáme. Je to preventívny krok," uviedol pred týždňom hovorca trnavského podniku Peter Švec.

Ešte skôr sa uzavreli podniky v Mulhouse vo Francúzsku a španielskom Madride (pondelok). O deň neskôr sa uzavreli aj ďalšie výrobné závody vo Francúzsku (Poissy, Rennes a Sochau), Nemecku (Eisenach a Ruesselsheim), Španielsku (Zaragoza), Anglicku (Ellesmere Port) a v Poľsku (Gliwice). Uzávierky pokračovali aj minulú stredu, keď pozastavili výrobu podniky v Hordain, Vigo a Mangualde.