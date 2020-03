Pivný trh sa mení. Slováci sa zamilovali do nealko piva

10.03.2020, 09:00 | raj | © 2020 News and Media Holding

Roman Trzaskalik je marketingovým riaditeľom Plzeňského Prazdroja od vlaňajška. S TRENDOM hovoril o najbližších plánoch pivovaru aj o tom, aké pivo chutí Slovákom.

V rozhovore sa dočítate: • či je pravdou, že sa Slováci sťahujú z krčiem do obývačiek • ako sa darí na Slovensku ciderom • ako dôležitý je pre firmy zelený marketing

Ako sa mení slovenský pivný trh?

Povedal by som, že slovenský pivný trh sa mení dosť výrazne a rýchlo. Ľudia už nejdú len po cene, ale začínajú vyhľadávať kvalitu a zážitky.

Čo kvalita v pive znamená?

Vždy hovoríme, že sládok pivo varí, ale výčapník ho robí. Myslím si že je to úplná pravda, lebo pivo sa dá pokaziť, alebo sa tiež dá vyšperkovať. Naším dlhodobým zámerom je, aby sme školili tých, čo ho čapujú. Pivo si má udržať penu a iskru. To je ale obrovská úloha, pretože potrebujeme presvedčiť 8-tisíc podnikov. Vidíme, že sa nám to začína vyplácať. Zákazníci sa častejšie vracajú do podnikov, kde je pivo správne ošetrené. Čiže keď je tam sanitácia pivného potrubia, keď sa pivo čapuje do čistého skla, keď je s krémovou penou.

Dá sa aj pri pive zo supermarketu, ktoré je fľaškové alebo v PET fľašiach, hovoriť o rozdielnej kvalite?

Záleží aj na tom, ako je skladované, ako si ho zákazník naleje do pohára.

Ako si ho má naliať?

Ten princíp je rovnaký. Pohár musí byť čistý, ideálne mokrý a vychladený. Pivo lejeme pomaly po skle v 45-stupňovom uhle. Inak z toho bude len čistá pena, alebo to, čomu v Česku hovoríme koza - pivo bez peny.

Čo majú radi Slováci a aké majú chute?

