Pivovaru shutdown poškodzuje biznis. Podal žalobu na vládu

Pivovar Atlas Brew Works vo Washingtone podal v utorok trestné oznámenie na ministra spravodlivosti USA Matthewa Whitakera. Dôvodom je, že nedosiahnutím rozpočtovej dohody na financovanie vládnych úradov v roku 2019 vláda pivovaru bráni distribuovať svoju produkciu.

Ako vysvetlila agentúra AFP, medzi 800-tisíc vládnymi zamestnancami, ktorí sa v dôsledku tzv. shutdownu ocitli na nútenej neplatenej dovolenke, sú aj zamestnanci úradu pre kontrolu tabaku a alkoholu vydávajúceho povolenia na predaj výrobkov s obsahom alkoholu.

Vedenie pivovaru znepokojuje najmä 40 sudov s pivom značky The Precious One, ktoré má v sklade pripravené na distribúciu k zákazníkom. Ide totiž o „sezónne“ pivo, ktoré treba spotrebovať do 120 dní - potom začne veľmi rýchlo podliehať skaze.