Po Karoqu môže prísť Superb. V hre je Bratislava alebo maďarský Győr

13.02.2020, 16:44 | Radovan Žuffa | © 2020 News and Media Holding

Bratislavský podnik Volkswagenu by do portfólia mohol po modeli Karoq získať aj vlajkovú loď českej značky – model Superb. Pre české Hospodářské noviny to uviedol šéf tamojších odborov. Koncern rieši reorganizáciu výroby a využíva existujúce kapacity. Kvôli tomu v tomto roku presunie na Slovensko aj časť výroby najpredávanejšieho SUV modelu. To platí aj pre limuzínu Superb.