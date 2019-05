Porsche investuje na Slovensku. Pri Piešťanoch postaví technologické centrum

09.05.2019, 21:28 | jt | © 2019 News and Media Holding

Nemecký výrobca športových vozidiel Porsche plánuje pri Piešťanoch na západe Slovenska postaviť technologické centrum divízie robotizovaných liniek pre automobilový priemysel.

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti Porsche Werkzeugbau chce do projektu v prvej fáze investovať 14 miliónov eur a vytvoriť približne 40 pracovných miest, napísal regionálny denník My.

Haly výskumnej divízie a technologického centra by mali vyrásť na 20 hektároch pri diaľničnom privádzači diaľnice D1 v smere na Trenčín.

„Ide o výskum a vývoj až po realizáciu, teda čisto inžinierske a vysokokvalifikované činnosti. Nejedná sa o výrobu. Samozrejme, na dielni musí byť podpora výroby, fungovať tu bude konštrukcia, stavba prototypov a testovanie, z toho vyplýva ďalšia reťaz firiem, ktoré sa na to nadviažu,“ povedal zástupca spoločnosti Porsche Werkzeugbau Rudolf Lupták.

Prvú fázu technologického centra chcú dokončiť v roku 2020. Prácu by tu zatiaľ malo nájsť približne 40 ľudí, ich počet neskôr narastie. „V druhej fáze chceme byť schopní dodávať celé výrobnej linky do automobilového priemyslu. Sú to obrovské objemy výroby, 500 až 1 000 robotov,“ uviedol R. Lupták, ktorý projekt predstavil zastupiteľom obce Horná Streda, kde technologické centrum vyrastie.

Porsche Werkzeugbau má na Slovensku tiež výrobný závod v Dubnici nad Váhom, kde zamestnáva okolo 175 ľudí.