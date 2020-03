Potraviny upravujú otváracie hodiny. Pozrite sa, kde a kedy nakúpite

23.03.2020, 10:37 | TASR | raj

Preťažení zamestnanci, zmena nákupného správania spotrebiteľov aj ochrana tých najzraniteľnejších skupín. Potravinové reťazce v čase šírenia sa nového koronavírusu aj kvôli týmto dôvodom pristupujú k úprave otváracích hodín. Pozrite sa, kde a kedy nakúpite.

Ako informoval Peter Steigauf z Tesco stores SR, hypermarkety a čerpacie stanice Tesco budú od 23. marca otvorené od 7.00 do 21.00 h. V predajniach menšieho formátu, supermarketoch a prevádzkach Tesco Express, budú môcť zákazníci nakúpiť od 7.00 do 20.00 h. Dočasné otváracie hodiny platia každý pracovný deň, aj počas víkendov.

Podobnou cestou sa vybrali aj ďalší. „Skrátili sme otváracie hodiny našich predajní, od pondelka budú všetky otvorené maximálne do 20.00 h. Našim kolegom v predajniach bude dočasne od pondelka vypomáhať takmer 50 zamestnancov Panta Rhei, vďaka čomu si budú môcť naši kolegovia v týchto náročných dňoch trochu vydýchnuť,“ informoval na sociálnej sieti reťazec Lidl.

S ohľadom na aktuálnu situáciu sa Kaufland rozhodol tiež pristúpiť k dočasnému skráteniu otváracích hodín všetkých predajní na celom Slovensku. Od pondelka do soboty tak po novom budú predajne otvorené od 7.00 h do 20.00 h. Nedeľná prevádzka od 8.00 h do 20.00 h zostáva nezmenená. Výnimkou bude len predajňa v bratislavskom AVION Shopping Parku, pre ktorú platia zmenené otváracie hodiny už od štvrtka 19. marca. Počas celého týždňa je prevádzka otvorená od 8.00 h do 19.00 h.

Predajne potravín Terno a Kraj sú počas pracovných dní otvorené pre zákazníkov do 19:00. Toto opatrenie bude platiť zatiaľ do 27. marca a následne reťazce prehodnotia ďalší postup.

Billa priebežne upravuje otváracie hodiny na svojim predajniach, no nezavádza plošné zmeny. Informáciu o otváracích hodinách nájdu zákazníci pri vchode do predajní a na webe potravín.

Pre seniorov

Vo všetkých 150 prevádzkach Tesco platia od pondelka prednostné nákupné hodiny pre seniorov, a to každý pracovný deň od 9.00 do 10.00 h. Reťazce Lidl a Kaufland pre v súčasnosti najzraniteľnejšiu skupinu vyhradili čas od 13:00 do 14:30 vo všetkých predajniach.

K podobnému kroku pristúpila aj Billa „Po konzultácii s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov na Slovensku sme dospeli k záveru, že najvhodnejšími hodinami budú práve tie ranné, v čase od 8.00 do 9.00 hod“ vysvetľuje hovorkyňa Kvetoslava Kirchnerová.