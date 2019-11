Predávať na Amazone znamená viac vnímať zákazníkov

Zdá sa to ako paradox. Ako môže predaj cez cudzí e-shop viesť k tomu, že predajca viac počúva svojich zákazníkov?

Marián Glett to vie vysvetliť hneď na viacerých príkladoch a asi vie, o čom hovorí, keď tržby z plaviek jeho firmy sa rátajú v státisícoch dolárov ročne.

„Na svojej prvej podnikateľskej konferencii v Mníchove som azda tisíckrát počul – počúvajte zákazníkov, vyrábajte produkty, ktoré chcú, a vtedy budete úspešní. A je to veľká pravda,“ hovorí Marián Glett, ktorý na Amazone od roku 2015 predáva značku dámskych plaviek RELLECIGA. Kedysi začínal s podnikaním vo vlastnom e-shope. Mal tam doplnky pre mužov, do domácnosti a povedal si, že by chcel pridať plavky. Tak sa začal obzerať po dodávateľovi a narazil na spomínanú značku. Slovo dalo slovo a stal sa jej riaditeľom. Dnes majú dva tímy – jeden v Číne, druhý na Slovensku – a predávajú do celého sveta.

Zdroj: Amazon

„Skupina sídliaca na Slovensku sa zamerala na predaj v Nemecku a následne v ostatných európskych Amazonoch. Druhá skupina sa zamerala na predaj v USA a následne v Kanade,“ vysvetľuje a hovorí, že je to aj preto, aby sa každý tím vedel naplno sústrediť na požiadavky konkrétneho trhu. „Nechceli sme robiť oba trhy naraz, pretože oba tímy si takto vedia lepšie prispôsobiť vzory a strihy podľa vkusu a veľkosti daného trhu. Samozrejme, pri dizajnovaní a výrobe vždy úzko spolupracujeme, najmä čo sa týka zvyšovania spokojnosti zákazníka a znižovania vratkovosti tovaru.“

K téme počúvania zákazníkov sa vracia počas rozhovoru neustále. Pretože podľa neho je to zásadná vec, ktorá rozhoduje o tom, či podnikateľ so svojím produktom uspeje alebo nie. „Keď čítame komentáre a recenzie od zákazníkov, riadime sa podľa nich. Napríklad zákazníčka napíše, že – ten horný diel plaviek by ste mohli spraviť na viazanie za krkom, pretože sa to dá lepšie prispôsobiť. Takýchto správ si človek prečíta denne 10-20 a pri najbližšej výrobe ich zapracujeme. Preto sa naše plavky tak dobre predávajú, pretože tovar upravujeme presne podľa toho, čo chcú zákazníci,“ opisuje svoje podnikateľské know-how.

Zdroj: Amazon

Čo si pýta trh

Predávanie na Amazone slúži zároveň ako prieskum trhu. Podľa dát presne vedia, ktoré krajiny majú aké požiadavky a nároky. No nebolo to tak od začiatku. Ako asi každý predajca, ktorý chce ponúkať tovar online, začali s vlastným e-shopom.

„Zamerali sme sa vtedy na americký trh a naša ponuka obsahovala limitované exkluzívne plavkové kolekcie za stredné a vyššie sumy, bavíme sa o sumách 120 dolárov a viac za súpravu. Prvé kolekcie boli ručne prepracované, vyrobené v nákladoch do desiatok kusov z jedného dizajnu. Trpeli na to, že neboli úplne identické. Keď sa napríklad robila kolekcia háčkovaných plaviek, ktorá trvala dva dni, nafotila sa produktová fotka a keď sa predali, dovyrábali sa ďalšie kusy. Niekedy sa stalo, že od tej pôvodnej fotky sa nový výrobok trochu líšil. To bola tá individuálna výroba,“ spomína a dodáva, že dnes vyrábajú sériovo pre vlastnú značku aj pre iné plavkové značky. Majú inhouse celý výrobný cyklus od dizajnérov cez výrobu a spolupracujú aj s výrobcom látky. Ale to nebola hlavná motivácia, prečo začať predávať cez Amazon.

Zdroj: Amazon

Ako dopraviť tovar

„Na náš web chodili ľudia z celého sveta a museli sme riešiť problém, ako posielať plavky do Izreala, Ruska, USA. Neboli sme pripravení na otázku logistiky do celého sveta. Mali sme na webe nastavené celosvetovo bezplatné poštovné, ale až keď nám začali chodiť objednávky z celého sveta, zistili sme, že nie sme na to pripravení. Jedna vec bola cena do destinácií, ktoré nie sú vyťažované prepravou malých zásielok, a druhá dovozné povinnosti. Pretože zákazníkov potom nečakali pekné plavky, ale list z colnice. Preclenie je pre bežného spotrebiteľa ťažký proces. Tieto problémy sme museli začať riešiť. Už vtedy sme vnímali Amazon nielen ako najväčšie trhovisko sveta, ale aj ako lídra v logistike v zásielkovom obchode. A tak sme s ním začali spolupracovať.“

Marián Glett vraví, že dnes sa môžu sústrediť na skvalitňovanie tovaru aj preto, že všetky problémy s logistikou, dopravou a platbami rieši Amazon. Oni len dodajú tovar do niektorého zo skladov Amazonu a ďalej už sledujú len referencie zákazníkov a dáta z trhu.

Zdroj: Amazon

„Amazon má skvelý algoritmus, podľa ktorého vie, že keď posielame z jedného dizajnu sto kusov, tak sa objednávajú v tejto časti sveta a podľa toho ich Amazon rozdelí po skladoch. Takže keď si zákazníčka v Hamburgu objedná plavky, prídu na druhý deň zo skladu v Hamburgu, keď si ich objedná zákazníčka v Poznani, prídu jej zas z k nej najbližšieho skladu,“ vysvetľuje Marián.

Nechali si ešte aj vlastný e-shop, ale ten je zameraný na Slovensko a Česko, pretože u nás ešte nie je taký trend objednávania cez Amazon. A mimochodom, aj medzi našimi krajinami sú rozdiely. Slovenky sú pri plavkovom vkuse bližšie Francúzkam a Češky Nemkám.

„Slovenské zákazníčky, rovnako ako Francúzsky, majú radšej pestré farby, výrazné strihy, rady experimentujú a české spolu s nemeckými sú konzervatívnejšie, majú radšej čierne farby, jednoduché strihy,“ hovorí Marián. Aj tieto rozdiely vo vnímaní produktov pochopili až potom, čo sa vďaka predaju cez Amazon dostali k dátam z trhu z celého sveta.

