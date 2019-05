Predĺžia aj linku metra. Krajiny bojujú stimulmi o nový závod Škody

07.05.2019, 08:44 | TASR

Celkom nový bulvár alebo predĺžená linka metra z centra Sofie až do továrne. Bulharskí poslanci v rozpočte vyčlenili v prepočte takmer 20 miliónov eur na investície, ktoré majú pritiahnuť Škodu Auto práve k nim. Kde bude nový závod Škody nakoniec stáť, nie je však doteraz isté, uviedli české Lidové noviny (LN).

Ide o veľa. Škoda hľadá lokalitu, kde bude vyrábať 300-tisíc, výhľadovo až 350-tisíc áut ročne. Očakáva sa, že hodnota produkcie bude šesť až sedem miliárd eur a závod bude dosahovať čistý zisk zhruba 700 miliónov eur. Továreň údajne zamestná až päťtisíc ľudí. Podľa bulharských médií môže celkovo vzniknúť až sedemtisíc pracovných miest.

Peniaze investované do stimulov a infraštruktúry sa tak môžu rýchlo vrátiť. Česko podobným spôsobom – stimulmi aj sľúbenou výstavbou ciest – pred rokmi prilákalo napríklad kórejskú spoločnosť Hyundai. A neskôr aj kórejského výrobcu pneumatík Nexen, ktorý minulý týždeň začal výrobu neďaleko Žatca.

Neprehliadnite Škoda ukázala najdostupnejší crossover značky, Kamiq

Bude zdielať niektoré riešenia s koncernovými modelmi

V prípade Bulharska vláda nesľubuje len cesty, ale aj predĺženie linky metra. Z nového závodu by tak bolo priame spojenie do centra Sofie aj na tamojšie letisko. Zlepšiť sa má aj napojenie na železnicu. Bulharsko ponúka pre výstavbu továrne lokalitu v tesnej blízkosti diaľničného okruhu a novobudovanej diaľnice smerom k srbskej hranici a ďalej do Česka.

Bulharský týždenník Monitor spomenul aj plány na dopravný terminál. Monitor sa odvoláva na zdroj z bulharskej vlády, podľa ktorého sa Škoda rozhoduje už len medzi Bulharskom a Tureckom.

Štyri lokality

Tlačové oddelenia materského koncernu Volkswagen aj Škody Auto však stále hovoria o neurčených štyroch lokalitách, s tým, že k redukcii na dve zatiaľ nedošlo. Pravdepodobne ide o Bulharsko, Turecko, Srbsko a Rumunsko.

Srbské médiá spomínali aj Severné Macedónsko. Srbi preto nezostávajú v plánovaní pozadu. Avizovali zámer, vybudovať metro desiatky kilometrov severne od Belehradu, do zóny, kde by mohol nový závod Škody vzniknúť. Aj v Srbsku, podobne ako v Bulharsku, sa hovorí o ďalších lokalitách.

Škoda požaduje pomerne veľkú plochu 400 hektárov s dobrým napojením na diaľnice. Britský magazín Autocar po stretnutí so šéfom Škody Bernhardom Maierom napísal, že sa uvažuje aj o novom závode priamo v Česku. No túto variantu už údajne automobilka vylúčila.

Medzi odborármi koncernu sa pritom začalo debatovať o tom, či má zmysel stavať nový závod a či nestačí zvýšiť kapacitu v existujúcich lokalitách. Rastú totiž obavy z prepúšťania z dôvodu nastupujúcich elektromobilov.

Merkelovej pomoc

Výber lokality sa mal posunúť dopredu na dozornej rade koncernu Volkswagen hneď po skončení Veľkej noci. Teraz sa očakáva, že k rokovaniam dôjde v polovici mája. Definitívne rozhodnutie má padnúť v novembri.

V Rumunsku by závod podľa tamojších médií mohol stáť v meste Jasy blízko hranice s Moldavskom. O lokalitách v Turecku bližšie informácie nie sú.

Bulharské médiá uviedli, že ich krajina má náskok vďaka nižším výrobným nákladom. Rozdiel oproti Turecku je údajne 600 eur na jedno vyrobené auto.

Turecký zväz automobilového priemyslu však upozorňuje, že Turecko je pre koncern Volkswagen veľký trh, a to môže byť dostatočná motivácia mať v krajine aj výrobný závod. Turecké médiá tiež pripomenuli, že nemecká kancelárka Angela Merkelová pri stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom sľúbila, že investície nemeckých firiem v Turecku podporí.